Halep'ten 142 bin kişi tahliye edildi

Suriye Ordusu ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG arasındaki sıcak çatışmalar sürüyor.

Bu kapsamda bugün Suriye Ordusu tarafından örgütün Halep'te bulunduğu noktalara operasyon düzenlendi.

ŞEHİRDEN 142 BİN KİŞİ ÇIKIŞ YAPTI

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye ordusunun PKK/YPG'ye yönelik operasyon başlatacağını duyurarak sivillerin Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'yi terk etmesi istemesinin ardından 142 bin sivil çıkış yaptı.

"12 GEÇİCİ BARINAK AÇILDI"

Halep Merkez Müdahale Komitesi'ne dayandırılan haberde, "Seksen nakliye aracı görevlendirildi ve 12 geçici barınak açıldı; bunlardan 10'u Halep şehri içinde, ikisi ise Azez ve Afrin bölgelerinde bulunuyor. Yerinden edilmiş insanların akışı devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

HALEP'TEKİ ÇATIŞMALAR

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

SURİYE ORDUSU NOKTA OPERASYONLARINA BAŞLAMIŞTI

Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedef alınacak noktaların konumlarını paylaşarak sivillerin bölgeden uzaklaşmasını isteyerek Halep’te PKK/YPG’ye yönelik nokta operasyonlara başlamıştı.