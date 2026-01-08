Suriye ordusu, Halep'te saat 13.30'da operasyona başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şam yönetiminin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG’ye 10 Mart mutabakatında tanıdığı sürenin dolmasının ardından askeri entegrasyon müzakereleri askıya alındı.

Bunun üzerine örgüt mensuplarının Halep’teki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları düzenlemesi sonrası başlayın gerginlik giderek tırmanıyor.

SURİYE ORDUSU HALEP'TE OPERASYONA BAŞLIYOR

Suriye ordusu, saat 13.30’dan itibaren Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG mevzilerine yönelik yoğun ve hedefli operasyonlara başlanacağını duyurdu.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK"

Suriye Ordusu Operasyon Odası'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

"Saat 13.30 itibarıyla belirlenen bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Belirlenen güvenli koridorlar üzerinden ayrılmak isteyen sivillerin hedef alınmaması konusunda terör örgütünü uyarıyoruz."

DOĞRUDAN ÖRGÜT MEVZİLERİ HEDEF ALINACAK

Ordunun, örgütün baskısından kaçan halkın tahliyesini sağlamaya devam edeceği ve operasyonların doğrudan örgüt mevzilerine yönelik gerçekleştirileceği vurgulandı.

SİVİLLERE SALDIRAN SDG'LİLER ELE GEÇİRİLDİ

Suriye ordusu, Halep’te sivillere yönelik saldırı gerçekleştiren SDG’lilerin de ele geçirildiğini açıkladı.

TAHLİYE İÇİN KORİDORLAR YENİDEN OLUŞTURULACAK

Halep Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, sivillerin güvenli bölgelere tahliyesinin sağlanması amacıyla Suriye ordusu ile koordinasyon kurulduğu ve bu kapsamda iki insani geçidin yeniden açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmak isteyen sivillerin, bölge halkınca bilinen El-Avarid ve Zuhur Caddesi üzerindeki geçitleri kullanarak Halep kentindeki güvenli bölgelere geçebileceği kaydedildi.

Tahliye işlemlerinin, saat 10.00 ile 13.00 arasında üç saat süreceği ifade edildi.

HALEP'TEKİ SDG UNSURLARI MEŞRU HEDEF İLAN EDİLMİŞTİ

Suriye ordusu, Halep'te son günlerde yaşanan çatışmalar ve SDG'nin bölgedeki sivillere yönelik saldırılarının ardından Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG unsurlarının meşru askeri hedefler olduğunu açıklamıştı.

SİVİLLER İNSANİ KORİDORLARLA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Bölge halkına SDG mevzilerinden uzaklaşma ve bölgenin tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Suriye Savunma Bakanlığı, söz konusu mahallelerde insani koridorlar aracılığıyla tahliye için süre tanındığını ve daha sonrasında bu mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıklamıştı.

SDG'NİN SALDIRILARINDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü SDG'nin Halep'teki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarda 1'i asker 5 sivilin hayatını kaybettiği, 31 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.