Hamaney: ABD'nin hedefi İran ekonomisini çökertmek

Amerikan yaptırımlarını hedef alan Ali Hamaney, Beyaz Saray ile müzakere ihtimalini reddetti.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Kurban Bayramı dolayısıyla devlet televizyonunda canlı yayınlanan bir konuşma yaptı.

Konuşmasında ABD'nin "azami baskı" adını verdiği İran'a yönelik yaptırımlarına değinen Hamaney, "Amerikalıların İran ulusuna karşı uyguladığı yaptırımlar, şüphesiz büyük bir suçtur. Görünüşte yaptırımlar İslam Cumhuriyeti'ne yönelik olabilir, ancak aslında bu yaptırımlar İran halkının tümüne karşı uygulanmaktadır." diye konuştu.

"UZUN VADEDE ÜLKE EKONOMİSİNİ ÇÖKERTMEYİ HEDEFLİYORLAR"

ABD'nin yaptırımlarla kısa, orta ve uzun vadede hedefleri olduğuna dikkati çeken Hamaney, Washington'un kısa vadede halkı rejimle karşı karşıya getirmeyi, orta vadede İran'ın kalkınmasını engellemeyi ve uzun vadede ise ülke ekonomisini çökertmeyi hedeflediğini ifade etti.

ABD'nin bu sayede İran'ın bölgedeki vekil güçleriyle ilişkisini de kesmeyi planladığını dile getiren Hamaney, "Onların istediği olmadı ve olmayacak. Hedeflerini gerçekleştiremediklerini ve şiddetli baskının amacına ulaşamadığını kendileri de itiraf etti." şeklinde konuştu.

Yaptırımların ülkeye etkilerini değerlendiren Hamaney, şöyle devam etti:

"Şüphesiz, yaptırımlar bizim için sorunlara neden olmuştur ancak tüm sorunlar yaptırımlardan kaynaklanmıyor. Sorunlar bazen yönetim sorunlarından kaynaklanıyor ve son zamanlarda da koronavirüsle bağlantılı sorunlar ortaya çıktı."

ABD İLE MÜZAKERE İHTİMALİNİ REDDETTİ

Konuşmasında ABD ile müzakere ihtimalini de reddeden Hamaney, ABD ile müzakerenin İran'ın bölgesel güç rolünden, nükleer teknolojiden ve caydırıcı askeri gücünden vazgeçerek, savunmasız bir hale gelmesi anlamını taşıdığını ifade ederek, "Bu yüzden ABD ile müzakere etmeyeceğimizi söylüyorum." dedi.

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ı işaret ederek, "Elbette müzakereden ABD'de iktidarda olan bu yaşlı adam faydalanacak. Kendisi için veya seçimlerde müzakereyi kullanacak." diye konuştu.

"EKONOMİMİZİ SEKTEYE UĞRATTILAR"

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın anlaşmadaki çıkarlarının korunacağına dair Avrupa ülkeleri tarafından verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyleyen İran lideri Hamaney, "İçi boş sözlerle bizi geriye ittiler ve ekonomimizi sekteye uğrattılar." diyerek tepkisini dile getirdi.

ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolara da değinen Hamaney, protestoların ABD'deki siyasal sistemin çöküşüne yol açacağını ileri sürdü.

Hamaney, "ABD, çeşitli eyaletlerdeki mevcut protestoları bastırabilir, ancak bunlar küllerin altındaki bir ateş gibi kalacaktır. Ortadan kalkmayacak ve tekrar alevlenecek. ABD siyasal sistemini çökertecekler. ABD kendine düşman bulmaya çalışıyor fakat artık onların en büyük düşmanı kendi halkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ HÜKÜMET, İŞLERİ DAHA FAZLA CİDDİYETLE ELE ALACAKTIR"

Son günlerde döviz kurlarında yaşanan artışı ve hükümetin ülkedeki sorunlara yönelik yaklaşımını da değerlendiren Hamaney, şunları ifade etti:

"Para biriminin dizginlerini kırması ve günden güne artması kabul edilemez. Aldığım raporlarda bunun ekonomik nedenlerden daha fazla güvenlik ve siyasi nedenleri olduğu görülüyor. Hükümet, bazı alanlarda iyi işler yapmıştır, ancak her alanda bunun böyle olduğu söylenemez. İnşallah (gelecek yıl düzenlenecek seçimlerden sonra) göreve gelecek yeni hükümet, işleri daha fazla ciddiyetle ele alacaktır."

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başındaki hükümetin son döneminde olduğunu hatırlatan Hamaney, "Bu yedi yıl boyunca hükümet elinden geleni yaptı." dedi.