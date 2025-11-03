Hamas, İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktığını duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de ateşkes sonrası esir takasları devam ediyor

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan serbest bırakıldıkları belirtildi.

HEMEN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Serbest bırakılan Filistinlilerin muayene için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekipleri tarafından Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine yer alan Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, serbest kalan Filistinlilerin sayısına veya sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

İŞKENCEYE MARUZ KALDIKLARI BELİRTİLİYOR

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.