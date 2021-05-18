Hamas Lideri Heniyye Mısırlı yetkililerle İsrail ile ateşkesi görüştü

Hamas Lideri Heniyye Mısırlı yetkililerle İsrail ile ateşkesi görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısırlı yetkililerle İsrail ile ateşkes meselesini görüştü.

İsrail’in Filistin’e karşı yürüttüğü saldırılar devam ederken, ateşkes diplomasileri de sürüyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısırlı yetkililerle İsrail ile ateşkesi ele aldı.

GÖRÜŞME TELEFON İLE GERÇEKLEŞTİ

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Heniyye’nin Basın Danışmanı Tahir en Nunu, Hamas liderinin Mısırlı yetkililerle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 16 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, Mısır'ın gerilimin başlangıcından bu yana ateşkesin sağlanması ve barış müzakerelerine dönülmesi için çeşitli taraflarla yoğun görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı.