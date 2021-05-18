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    Hamas Lideri Heniyye Mısırlı yetkililerle İsrail ile ateşkesi görüştü

    Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısırlı yetkililerle İsrail ile ateşkes meselesini görüştü.
    • AA
    • 18.05.2021 - 00:39
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    Hamas Lideri Heniyye Mısırlı yetkililerle İsrail ile ateşkesi görüştü

    İsrail’in Filistin’e karşı yürüttüğü saldırılar devam ederken, ateşkes diplomasileri de sürüyor.

    Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısırlı yetkililerle İsrail ile ateşkesi ele aldı.

    GÖRÜŞME TELEFON İLE GERÇEKLEŞTİ

    Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Heniyye’nin Basın Danışmanı Tahir en Nunu, Hamas liderinin Mısırlı yetkililerle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

    Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 16 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, Mısır'ın gerilimin başlangıcından bu yana ateşkesin sağlanması ve barış müzakerelerine dönülmesi için çeşitli taraflarla yoğun görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı.

    Hamas Lideri Heniyye Mısırlı yetkililerle İsrail ile ateşkesi görüştü #1

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