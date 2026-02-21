Hanau saldırısının 6. yılında Türk ailelerden tepki: 19 Şubat’ı silemezsiniz

Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020’de düzenlenen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden 9 kişiden Türk kökenli Sedat Gürbüz’ün annesi Emiş Gürbüz, katliamın altıncı yılında adalet arayışlarının sürdüğünü belirterek yetkililere tepki gösterdi.

Saldırının gerçekleştirildiği noktada açıklamalarda bulunan acılı anne, Hanau Belediyesinin bu yıl konuşmaların yapılmadığı “sessiz anma” programı düzenlemesini eleştirdi. Gürbüz, 19 Şubat’ın unutturulmak istendiğini savunarak, “Ne yaparlarsa yapsınlar, ben Sedat’ın annesi olarak buna izin vermeyeceğim. Herkes sussa da ben sesimi duyuracağım” dedi.

"ADALET YOK" VURGUSU

Gürbüz, Alman makamlarının olayın tüm yönleriyle aydınlatılmadığını ileri sürerek, ailelerin 6 yıldır adalet için mücadele ettiğini söyledi.

Evladını kaybetmenin acısının dinmediğini dile getiren Gürbüz, ırkçılığın son bulması gerektiğini belirterek, “Kimse evladını bu şekilde kaybetmesin. Kin ve nefret bitsin” ifadelerini kullandı.

ANMA TÖRENLERİNİN "SESSİZLEŞTİRİLMESİ" ELEŞTİRİSİ

Saldırıda yaşamını yitiren 37 yaşındaki Gökhan Gültekin’in ağabeyi Çetin Gültekin de aradan geçen yıllara rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Olay sonrasında ortaya çıkan bazı ihmallere dikkat çeken Gültekin, acil çağrı hattının çalışmadığı, saldırının gerçekleştiği mekânda acil çıkış kapısının kilitli olduğu ve güvenlik birimlerine yönelik iddiaların kamuoyuna yansıdığını hatırlattı. Yetkililerin eksikleri kabul ettiğini ancak adaletin sağlanmadığını savundu.

Anma programlarının sessizleştirilmesini ve katılımın azalmasını eleştiren Gültekin, şunları söyledi:

Benim kardeşim bir taneydi. Altı yıldır her gün bu mücadeleyi veriyorum. Bunu sadece kendi kardeşim için değil, herkesin çocukları için yapıyorum. Yalnız bırakılmak bize dokunuyor.

Gültekin ayrıca, saldırganın babasının bölgede yaşamaya devam ettiğini ve mağdur aileler açısından bunun rahatsızlık yarattığını ifade ederek, yetkililerden bu konuda adım atılmasını talep etti.

19 ŞUBAT 2020'DEKİ HANAU KATLİAMI

Hanau’da 19 Şubat 2020’de aşırı sağcı Tobias Rathjen tarafından şehir merkezindeki iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda aralarında 4 Türk’ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından düzenlenen operasyonda Rathjen ile annesi evlerinde ölü bulunmuştu. Olay, Almanya’da ırkçılık ve aşırı sağ tehdidine ilişkin geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı.

Dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır.” ifadelerini kullanmıştı.

Federal Savcılık ise Aralık 2021’de, saldırıyla ilgili başka kişilerin suç ortaklığına dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini duyurmuştu.

Altıncı yılında da Hanau’daki ırkçı terör saldırısı, mağdur ailelerin adalet talebi ve ırkçılıkla mücadele çağrılarıyla gündemdeki yerini koruyor.