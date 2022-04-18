Petrol
112.03
0.30%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
577.180
-2.94%
BTXN Coin
32.90
5.61%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Harkov'da çatışma sesleri altında ilk yardım

    Rus ordusunun saldırıları üzerine yardım için Harkov'a giden sağlık çalışanları, çatışmanın ortasında kaldı.
    • 18.04.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 09:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Harkov'da çatışma sesleri altında ilk yardım

    Rusya, Ukrayna topraklarını yerle bir etmeye devam ediyor...

    Son olarak Harkov kentindeki sivil yerleşim yerlerini hedef alan Rus ordusu, 5 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

    Saldırının ardından ise bölgeye hemen Acil Durumlar Servisi’ne bağlı ilk yardım ekipleri gönderildi.

    Çatışma ortasında yardım mücadelesi

    Yaralılara müdahale etmeye çalışan ekipler, çatışma sesleri üzerine ise oldukça zor anlar yaşadı. Bazı sağlıkçılar önünde durduğu binaya sığınmaya çalışırken, kadın bir sağlıkçının yaralının yanında kalıp ona siper olduğu görüldü.

    Ukrayna’da ilk yardım ekipleri çatışmanın ortasında kaldı

    Belediye başkanı: Biz kazanacağız

    Ukrayna Acil Durumlar Servisi saldırılara ilişkin açıklama yaparak, "17 Nisan saat 14.00 sıralarında Harkov’un 18 farklı adresinde sivil yerleşim yerleri hedef alındı ve çok katlı binalarda yangın çıktı. 160 personel ve 33 teknik araçla müdahaleler sürüyor." dedi.

    İHA'nın haberine göre, bir diğer açıklama da Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov'dan geldi. Açıklamada, "Sizleri mümkün olduğu müddetçe sığınaklarda kalmaya çağırıyorum. Şehrin sürekli saldırı altında kalan bölgelerindeki sivilleri tahliye etmeye devam ediyoruz. Yakında Paskalya bayramı geliyor ve biz kesinlikle kazanacağız. Biz Harkovlularız ve birlikteyiz." denildi.

    Harkov da çatışma sesleri altında ilk yardım #1

    Harkov da çatışma sesleri altında ilk yardım #2

    Harkov da çatışma sesleri altında ilk yardım #3


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Villada bulunan 'beyaz kaplan' koruma altına alındı
    Yaşam

    Villada bulunan 'beyaz kaplan' koruma altına alındı

    Siirt'te devrilen traktördeki çocuk hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Siirt'te devrilen traktördeki çocuk hayatını kaybetti

    Görüş Bildir