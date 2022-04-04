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    Harkov’da sığınak olan metro istasyonunda evlendiler

    Harkov’da sığınak olan metro istasyonunda evlendiler

    Ukrayna'nın Harkov kentinde bir çift, Rus bombardımanından korunmak için sığındıkları metro istasyonunda evlendi.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 02:51
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 02:58
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    Rus ordusunun Harkov’a saldırıları devam ederken, bir çift, Rus bombardımanından korunmak için sığındıkları metro istasyonunda dünya evine girdi.

    Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov ve metro istasyonunda kalan diğer vatandaşların katıldığı düğün çevredeki basın mensupları ve vatandaşlar tarafından kayda alındı.

    "İNSANLAR METRO VAGONLARINDA YAŞIYOR"

    Düğünü kayda alan bir vatandaş ise, “İşte metroya böyle giriyoruz ve bugün burada düğün olacak. İnsanlar gördüğünüz bu metro vagonlarında yaşıyorlar. İnanması zor ama durum bu" dedi.

    Harkov’da sığınak olan metro istasyonunda evlendiler - VİDEO

    BELEDİYE BAŞKANI: "ÇOK FAZLA ÇOCUĞUNUZUN OLMASINI İSTİYORUM"

    Terehov ise sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile şehirdeki son duruma ve gerçekleşen düğüne ilişkin açıklama yaparak, “Değerli Harkovlular, savaşın 39’uncu günü şehrimiz ve Ukrayna kahramanlar gibi direniyor ve zafere yaklaşıyoruz. Halk pes etmeyecek ve bombardımanlara rağmen marketler, pazarlar çalışıyor normal hayata dönüyoruz. Harkov şehri yaşıyor ve kazanacak. Evlenen çiftimize barış dolu gökyüzünün altında uzun yıllar birliktelik diliyorum. Çok fazla çocuğunuzun olmasını istiyorum. Çocuk devamlılık demektir ve yaşadığımız manasına gelir. Evet düğün metro istasyonunda gerçekleştirdi ve gelin beyazlar içinde değildi. Ancak onun mutluluğunu herkes gördü. Rus ordusu bu mükemmel kızımıza engel olamadı. Bu halkın ruhunu gösteriyor. Bugünkü düğün sadece ölüme ve yıkımlara direnmenin sembolü değil, normal hayatın bir sembolüydü. Ukrayna dize gelmeyecek” ifadelerini kullandı.

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