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    Harkov'dan kaçmaya çalışan halk

    Harkov'dan kaçmaya çalışan halk

    Rusya'nın saldırıları üzerine yaşam mücadelesi veren vatandaşlar, Harkov kentindeki tren istasyonlarına akın ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 12:55
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    Rusya-Ukrayna arasında tam 12 gün önce başlayan savaş, Ukrayna halkını yerinden etti.

    Binlerce insan yaşadığı toprakları, anılarını, eşlerini terk etmek zorunda kaldı.

    Rus ordusunun hedef aldığı ve büyük bir paniğin yaşandığı bölgelerden biri de Harkov kenti oldu.

    TREN GARLARI DOLDU

    Bölgede ölüm korkusuyla burun buruna gelen çok sayıda sivil, kaçış için tren istasyonlarının yolunu tutuyor.

    İstasyonlarda zaman zaman izdiham yaşanırken, trenlere binebilmek için adeta birbirleriyle yarışan halkın o anlarına ait bir fotoğraf ortaya çıktı.

    Görülen kare ise durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

    Harkov dan kaçmaya çalışan halk #1


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