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    Hasan Ruhani: ABD'nin yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği yok

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği olmadığını belirtti.
    • AA
    • 24.05.2021 - 22:54
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    Hasan Ruhani: ABD'nin yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği yok

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya geldi.

    Ruhani, burada yaptığı konuşmada nükleer anlaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    ABD'NİN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK

    ABD makamlarının İran'a karşı yürüttüğü maksimum baskı politikasının başarısızlığını kabul ettiğini söyleyen Ruhani, "ABD yönetiminin yaptırımların başarısız olduğunu itiraf etmesi ülkemiz için yeni bir zaferdir. Bugün Amerikalıların nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği yok." ifadelerini kullandı.

    Hasan Ruhani: ABD nin yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği yok #1

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