Hava yolu devinden çarpıcı adım: Bunu yapmayan uçağa alınmayacak

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair, ulaşım tercihi hava yolu olan yolcuları yakından ilgilendiren bir yeniliğe imza attı.

3 Kasım 2025 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak olan yeni düzenlemeyle birlikte evde basılan kağıt biniş kartlarının artık geçerli olmayacağını açıklandı.

Belirtilen tarihten sonra tüm uçuşlarda yalnızca dijital biniş kartları kullanılacağa belirtildi.

DİJİTAL SİSTEME GEÇİLİYOR

Yolcuların yüzde 85–90’ının hali hazırda akıllı telefon üzerinden biniş yaptığını belirterek bu kararla tüm yolcuların dijital sisteme dahil edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Söz konusu uygulamayla birlikte her yıl yaklaşık 300 ton kağıt tasarrufu sağlanacağı vurgulandı. Böylece çevresel etkinin azaltılacağı, tüm belgelerin myRyanair uygulaması üzerinden kolayca erişilebilir hale geleceği ifade edildi.

Uygulama ayrıca uçuş iptali veya rötar durumunda yolculara anlık bildirim gönderecek. Şirket yönetimi, telefonun kaybolması ya da bozulması gibi durumlarda yolcuların mağdur edilmeyeceğini de duyurdu.

Bu kapsamda hava yolu devi, Online check-in yapan yolculara, havaalanında ücretsiz olarak kağıt biniş kartı verileceği bildirildi.

O ÜLKELER İÇİN İSTİSNA

Ryanair, kağıt biniş kartlarını tamamen ortadan kaldırmaya hazırlanırken, bazı istisnalar da bulunuyor.

Şirketin açıklamasına göre Fas gibi hâlâ kağıt biniş kartı talep eden ülkelerde bu uygulama bir süre daha devam edecek. Ancak süreç hızla dijitalleşiyor; nitekim Mart ayından itibaren Arnavutluk’un da tamamen dijital sisteme geçeceği duyuruldu.

Öte yandan, çevrimiçi check-in yapmak yerine doğrudan havalimanında işlem yaptırmayı tercih eden yolcular için ekstra maliyetler sürecek. Ryanair, bu yolculardan 55 sterline kadar ek ücret almaya devam edeceğini bildirdi.