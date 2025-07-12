Havalimanlarında yeni dönem: Valizinde bu eşyaları bulunduran yandı! Para cezası uygulanacak

Her ülke havalimanlarında uyguladıkları ilginç yasaklarla dikkat çekiyor. Bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan o yasak gündeme büyük bir yankı uyandı.

Tatil rotaları arasında özellikle Almanya ve İspanya olanlar dikkat! O eşyaları yanında bulunduranlar affedilmiyor.

Havalimanı ya da gümrükte o ürünlerin tespit edilmesi durumunda para cezası kaçınılmaz oluyor. Alman Patent ve Marka Kurumu (DPMA), tarafından yapılan uyarıda turistlerin o ürünler konusunda dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

PARA CEZASI KESİLDİ!

Yaz tatilinde sahte marka ürün satın alan tatilciler, hem tatil destinasyonlarında hem de Almanya’ya dönüşte ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

DPMA tarafından yapılan açıklamasına göre, sahte çanta, saat, güneş gözlüğü gibi ürünlerin alımı yalnızca maddi kayıplara değil, aynı zamanda organize suç şebekelerine dolaylı destek anlamına geldiği belirtildi.

Söz konusu ürünleri satın alan kişilerin de yasal yaptırımlarla karşılaşabileceğine dikkat çekti. Örneğin, İspanya’nın Mallorca Adası’nda bir turistin sahte güneş gözlüğü nedeniyle 750 Euro para cezası aldığı bildirildi.

Sonhaber.Eu'da yer alan habere göre, Alman Gümrüğü, 2024 yılında sahte ürünlere yönelik 16.857 el koyma vakası gerçekleştirdi. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin 417 milyon Euro’ya ulaştığı, bu rakamın bir önceki yıla göre iki kat arttığı belirtildi.