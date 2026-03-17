ABD açıkladı: İran'a saldırılarda 200 Amerikan askeri yaralandı

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırılarılarla başlayan İran savaşı devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, İran'a askeri operasyonların başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bölgedeki çatışmalarda bugüne kadar 200 Amerikan askerinin yaralandığını belirten Hawkins, bu askerlerden 10'unun durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Yaralanmaların büyük bir kısmının hafif düzeyde olduğunu ifade eden Hawkins, tedavileri tamamlanan 180'den fazla Amerikan askerinin ise birliklerindeki görevlerine geri döndüğünü aktardı.

Ayrıca, söz konusu yaralanmaların Orta Doğu'da ABD güçlerinin konuşlu bulunduğu 7 farklı ülkede meydana geldiği bildirildi.

Bu ülkelerin Bahreyn, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğu kaydedildi.