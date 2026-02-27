Bir dil öğretmeni 'Kabe'de Hacılar' ilahisini İngilizceye çevirdi

Türkiye'nin diline takılan ilahi...

Celal Karatüre’nin seslendirdiği 'Kâbe’de Hacılar' ilahisi Türkiye’de geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşılarak kısa sürede viral olan ilahi gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.

İLAHİYE İNGİLİZCE YORUM

İlahinin sosyal medyadaki etkisi sürerken bu kez farklı bir yorum geldi.

İngilizce öğretmeni Çağla Aydoğdu, 'Kâbe’de Hacılar' ilahisini İngilizceye çevirerek seslendirdi.

İNGİLİZCESİ DE BİR O KADAR GÜZEL

Aydoğdu’nun paylaşımında ilahinin "At the Kaaba, pilgrims cry out" sözleriyle başlayan İngilizce versiyonu yer aldı.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video, sosyal medyada geniş etkileşim aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kullanıcılar, ilahinin farklı bir dilde seslendirilmesini 'evrensel bir yorum' olarak değerlendirirken, paylaşım çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

'Kâbe’de Hacılar' ilahisi böylece yalnızca Türkiye’de değil, farklı dillere uyarlanarak dijital platformlarda yankı uyandırmaya devam etti.