Pakistan Ordusu Sözcüsü Chaudhry: 12 Pakistan, 274 Taliban askeri öldü

Pakistan ve Afganistan arasında, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı'nda gerilim arttıkça arttı.

Çatışmaya dönüşen gerilim gece saatlerinde karşılıklı saldırılarla can kayıplarına da yol açtı.

BİLANÇO AÇIKLANDI

Pakistan Ordusu Sözcüsü Ahmed Şerif Chaudhry, Afganistan-Pakistan arasında dün akşam saatlerinde başlayan çatışmaların ardından bugün basın toplantısı düzenledi.

Bu kapsamda Chaudhry, düzenlenen basın toplantısında son bilgileri paylaştı.

12 PAKİSTAN ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Chaudhry, Afganistan ile yaşanan çatışmada 12 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Chaudhry, 27 askerin de yaralandığını ifade ederek Pakistan ordusunun, Afganistan genelinde 22 noktayı vurduğunu söyledi.

274 TALİBAN ASKERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

Saldırılarda 83 mevzinin yerle bir edildiğini ve 17'sinin de ele geçirildiğini kaydeden Chaudhry, 274 Taliban askerinin öldürüldüğünü, 400'den fazlasının ise yaralandığını sözlerine ekledi.

Ayrıca 115 tank, zırhlı personel taşıyıcı ve topçu sisteminin de imha edildiğini aktaran Pakistan Ordusu Sözcüsü Chaudhry, Afganistan'daki Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatları doğrultusunda devam ettiğini söyledi.