Himalaya buzullarının erimesi, iklim değişikliğini yavaşlatıyor olabilir Bilim insanları, Himalaya sıradağlarındaki buzulların, ilginç bir şekilde iklim değişikliğini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek bir etkiye sahip olduğunu tespit etti.

AA & Ensonhaber

Bilimsel bir araştırma, sıradağlardaki buzulların yüzeyindeki erimenin, oluşan güçlü ve soğuk rüzgarların dağ yamaçlarındaki sıcaklık üzerindeki etkilerini inceledi.

Avusturya Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Francesca Pellicciotti liderliğindeki araştırma ekibi, sıcak havaların bu buzulları erittiği durumlarda, yüzeydeki buzullar ile alt tabakalar arasındaki sıcaklık farkının atmosferde hava boşluğu oluşturduğunu ve buna bağlı olarak güçlü soğuk rüzgarların dağ yamaçlarına doğru inmeye neden olduğunu ortaya koydu.

Pellicciotti, bu soğuk rüzgarların dağların yamaçlarına ve vadilere nüfuz ettiğini belirterek, bölge ekosistemini serinlettiğini ifade etti.

Yaz aylarında yüzey sıcaklıları sürekli olarak düştü

Araştırmacılar, Everest dağı eteklerindeki sıcaklık ölçümlerinin, dünya genelinde artan sıcaklık eğilimlerine rağmen, bu olayın etkisiyle neden değişmediğine dikkat çekti.

İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'nden Franco Salerno, yaptığı açıklamada, "Minimum sıcaklıkların istikrarlı bir şekilde arttığını, ancak yaz aylarında yüzey sıcaklıklarının sürekli olarak düştüğünü" belirtti.

Bölgesel olsa da küresel ısınmayı yavaşlatabilir

Araştırmacılar, Himalaya buzullarındaki bu olayın etkilerinin bölgesel olduğunu ve bu nedenle küresel sıcaklık artışlarına sınırlı bir etkisi olduğunu, ancak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yavaşlatma potansiyeline sahip olabileceğini düşünüyor.

Araştırmanın bulguları, "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.