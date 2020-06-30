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- Hindistan, Çin menşeli 59 uygulamayı yasakladı
Hindistan, Çin menşeli 59 uygulamayı yasakladı
Dünya çapında popüler olan Tik-Tok uygulaması başta olmak üzere Çin menşeli 59 uygulamayı egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar verdiği gerekçesiyle yasaklayan Hindistan cihazları da engelleyecek.
- İHA
- 30.06.2020 - 09:28
Hindistan ile Çin arasındaki gerilim büyümeye devam ediyor.
Hindistan hükümeti, popüler sosyal medya uygulaması Tik-Tok başta olmak üzere Çin menşeli 59 uygulamanın ülkede kullanımının yasaklandığını açıkladı.
EGEMENLİK VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE ZARAR VERİYOR
Hükümet, Çin menşeli uygulamaların Hindistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verdiğini aktarırken; uygulamaların ülke savunmasına, devlet güvenliğine ve kamu düzenine zararlı olduklarını belirtti.
YASAKLANAN UYGULAMALARDAN BAZILARI
Hükümet, ayrıca Çin'de geliştirilen uygulamaların mobil cihazlar dışındaki cihazlardan da engelleneceğini duyurdu. Listede Tik Tok, WeChat, UC Browser, Kwai, Baidu Map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music ve Mobile Legends gibi Çin menşeli uygulamalar yer alıyor.