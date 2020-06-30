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Hindistan, Çin menşeli 59 uygulamayı yasakladı

Hindistan, Çin menşeli 59 uygulamayı yasakladı

Dünya çapında popüler olan Tik-Tok uygulaması başta olmak üzere Çin menşeli 59 uygulamayı egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar verdiği gerekçesiyle yasaklayan Hindistan cihazları da engelleyecek.