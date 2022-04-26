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- Hindistan: Daha fazla buğday arzına hazırız
Hindistan: Daha fazla buğday arzına hazırız
Dışişleri Bakanı Jaishankar, buğday üretiminden kaynaklanan açığı kapatabileceklerini söyledi.
- 26.04.2022 - 12:12
- Güncelleme : 26.04.2022 - 13:03
Yeni Delhi'den, gerileyen küresel buğday arzına dair değerlendirme geldi.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, konuyla ilgili açıklamada bulundu.
"Büyük roller oynamak istiyoruz"
Bakan Jaishankar, Hindistan'ın küresel meselelerle ilgili daha büyük roller oynamak istediğini kaydetti.
Jaishankar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kesintiye uğrayan buğday üretiminden kaynaklanan açığı kapatmaya hazır olduklarını vurguladı.
"Daha fazla buğday arz edebiliriz"
AA'nın haberine göre; Hint bakan, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) düzenlemelerinin izin vermesi durumunda daha fazla buğday arz edebileceklerini belirtti.
Karadeniz'in kuzeyindeki savaşı nedeniyle buğday ekiminin önemli ölçüde düştüğü, stokların azaldığı ve bazı temel gıda ürünlerinin temininin zora girebileceği ifade ediliyordu.