Hindistan: Türkiye ile Pakistan nükleer silah geliştiriyor

Ankara-İslamabad hattındaki yakın ilişkiye dair Hindistan'dan "Türkiye, nükleer silah elde ediyor" yorumu geldi.

Türkiye ile kardeş ülke Pakistan arasında her geçen gün gelişen ilişkiler, Asya'nın gündemine oturdu.

Çin basınına göre, Hindistan ordusuna bağlı istihbarat yetkilileri, Pakistan'ın Türkiye'ye uzun menzilli füze ve nükleer teknoloji transfer ettiğini düşünüyor.

"ANKARA'YA NÜKLEER TEKNOLOJİ SAĞLADILAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han arasındaki diyaloğun, Ankara'ya hızlı bir şekilde nükleer teknoloji sağladığı belirtildi.

Haberde, Türkiye'nin nükleer teknoloji elde etmesinin NATO ve Orta Doğu için tehdit oluşturduğu savunuldu.

PAKİSTAN HEYETİNİN ZİYARETİ

Yakın tarihte Pakistan Savunma Bakanlığı heyetinin, Türkiye'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüşme gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

"NÜKLEER TEKNOLOJİYİ GÖRÜŞTÜLER"

İki ülkenin, savunma alanındaki iş birliğinden övgüyle söz edildiği anımsatılırken, "Hindistan, bu toplantıların buz dağının görünen kısmı olduğunu düşünüyor çünkü taraflar nükleer teknoloji ve füze teknolojisi konularında görüştü." denildi.

"TÜRKİYE İLE PAKİSTAN HEMFİKİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'ya söz konusu alanlardaki talebini bizzat ilettiği, İslamabad yönetiminin bu konuda hemfikir olduğu iddia edildi.