Hindistan'da uçak kazasında ölen İngilizlerin cesetleri karıştı

Hindistan’daki Ahmedabad Havalimanı'ndan 12 Haziran tarihinde 242 yolcu ve mürettebat ile kalkan uçak, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşerek bir binaya çarptı.

Feci kazada bir kişi hariç herkes öldü, karada bulunan 19 kişi de hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 53 kişinin, İngiltere vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

Uçakta hayatını kaybeden İngiliz ailelerine, yanlış kişilerin cansız bedenlerinin gönderildiği ortaya çıktı.

AİLELERE YANLIŞ CESETLER GÖNDERİLDİ

The Times gazetesinin aktardığına göre, Air India Hava Yolu şirketine ait 171 sefer sayılı Londra uçağında yaşanan kazada ölen İngilizlerin avukatı, ailelere yanlış cesetlerin gönderildiğini açıkladı.

CENAZE TÖRENİ İPTAL EDİLDİ

İngiltere basınına yansıyan haberlere göre, ölen İngilizlerin cansız bedenlerinin kimlikleri, ülkelerine gönderilmeden önce yanlış tespit edildi.

Ölen kişilerden birinin yakınları Hindistan’dan gelen tabutun içinde başka bir yolcunun bedeninin olduğunun söylenmesi üzerine cenaze törenini iptal etti. Bu kişinin kimliğinin henüz tespit edilmediği belirtildi.

Daily Mail’in haberine göre, bir başka olayda ise kazada ölen birden fazla kişinin kalıntıları aynı tabutun içine konuldu. Cenaze töreninin yapılabilmesi için insan kalıntılarının birbirinden ayrılması gerekti.

DNA TESTLERİ BİRBİRİYLE UYUŞMADI

İngiltere’ye gönderilen cesetlerle ilgili yaşanan bu durumları, başkent Londra’da görev yapan adli tabip Dr. Fiona Wilcox ortaya çıkardı.

Wilcox, cesetlerden alınan DNA örneklerini ölenlerin ailelerinden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırdı.

Konuyla ilgili hem Hindistan’da hem İngiltere’de inceleme başlatıldığı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın da bu hafta ülkeye yapacağı ziyaret sırasında konuyu Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinin beklendiği ifade edildi.

EN AZ 12 VATANDAŞIN NAAŞI GÖNDERİLDİ

The Times’ın haberine göre, kazada hayatını kaybeden kişilerden bazıları olaydan kısa bir süre sonra ya Hindu inancına göre yakıldı ya da İslam gibi diğer inançlara göre defnedildi.

Yakınlarını kaybeden İngiliz ailelerden bazılarını temsil eden avukat James Healy-Pratt, en az 12 İngiltere vatandaşının naaşlarının ülkeye gönderildiği bilgisini verdi.

"BU, BİRKAÇ HAFTADIR DEVAM EDİYOR VE BENCE AİLELER BİR AÇIKLAMAYI HAK EDİYOR"

Pratt, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Son bir aydır bu sevgili İngiliz ailelerin evlerinde oturuyorum ve istedikleri ilk şey sevdiklerinin geri gönderilmesi. Ancak bazıları yanlış kalıntıları aldı ve bu konuda açıkça öfkeliler. Bu, birkaç haftadır devam ediyor ve bence aileler bir açıklamayı hak ediyor.” dedi.

Bu durumu yaşayan ailelerin, İngiliz vekiller ve Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduğu bilgisi verildi.

Hindistan makamları, 28 Haziran’da yaptıkları açıklamada, DNA testi ile 260 kişinin tamamının kimliklerinin tespit edildiğini ileri sürmüştü.