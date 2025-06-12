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Haber Merkezi

Hindistan’ın batısındaki Ahmedabad kentinde 12'si mürettebat olmak üzere 242 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı, havalandıktan 5 dakika sonra bilinmeyen bir nedenle düştü.

Bir yerleşim bölgesindeki binaya düştüğü belirtilen uçaktaki yolcularının 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğu kaydedildi.

Kazanın yaşandığı bölgeden yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, güvenlik güçleri bölgeye giden tüm yolları kapattı ve olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ KURTARILDI

Hindistan'da yerel polis yetkilileri, "Air India 171" uçağının yaptığı kazaya ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, meydana gelen feci kazada 2 kişinin kurtulduğunu aktardı.

Kazada en az 150 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

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MUCİZEVİ KURTULUŞ

İngiliz vatandaşı olan 40 yaşındaki Viswash Kumar Ramesh, bu ölümcül kazadan sağ olarak kurtarılan iki kişiden biri oldu.

Kardeşiyle birlikte Londra'ya seyahat eden Viswash Kumar 11A'da oturuyordu ve kardeşi farklı bir sıradaydı.

Vishwash'ın kardeşini kaybettiği kazayı yaralanarak atlatması 'mucizevi' olarak nitelendirildi.

"ETRAFIM CESETLERLE DOLUYDU"

Vishwash, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kaza anı ve sonrasına ait hatırladıklarını anlattı.

Yaralı yolcu, "Uçak kalktıktan 30 saniye sonra büyük bir gürültü oldu ve uçak düştü. Her şey çok hızlı gelişti. Ayağa kalktığımda etrafımda cesetlerle doluydu. Korkmuştum. Ayağa kalktım ve koştum. Etrafımda uçağın parçaları vardı. Biri beni yakaladı ve beni bir ambulansa koyup hastaneye götürdü" dedi.

BİNİŞ KARTI SAYESİNDE TANINDI

Yetkilerin Vishwash'ı, yanında bulunan biniş kartı sayesinde teşhis ederek kimliğini belirledikleri açıklandı.

Vishwash'ın göğsünde, gözlerinde ve ayaklarında ciddi yaralanmalar olduğu bildirildi.