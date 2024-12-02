Hindistan'da 1638 kredi kartı olan adam Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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Hindistan'da bir adam ilginç bir yöntemle adını Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı.

Haydarabad kentinde yaşayan Manish Dhameja, kredi kartlarına olan ilgisi nedeniyle adeta bir koleksiyon oluşturdu.

Guinness yetkilileri tarafından 30 Nisan 2021'de tescillenen bu rekor ise, 1638 farklı geçerli kredi kartını içeriyor.

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Dhameja, bu koleksiyonun sadece bir hobi değil aynı zamanda dijital finansın gücünü yansıtan bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti.

Dhameja’nın kredi kartlarına olan ilgisi, Hindistan’da 2016 yılında alınan para reformu kararıyla daha da önem kazandı.

500 ve 1000 rupilik banknotların tedavülden kaldırılmasıyla yaşanan nakit sıkıntısı, milyonlarca kişiyi zor durumda bırakmıştı.

"NAKİT PEŞİNDE KOŞMAM GEREKMEDİ"

Ancak Dhameja, kredi kartlarının sağladığı dijital ödeme imkanlarıyla bu süreci kolayca atlattı.

Times of İndia'nın aktardığına göre o dönemi, “Bankalarda nakit peşinde koşmam gerekmedi. Kredi kartlarım sayesinde tüm ödemelerimi rahatlıkla gerçekleştirdim” sözleriyle anlattı.

Dhameja, kredi kartlarının kendisine sağladığı avantajlara da dikkat çekti.

Kartlar sayesinde yalnızca alışveriş yapmakla kalmadığını belirten Dhameja, ücretsiz uçak biletleri, otel konaklamaları, spa hizmetleri ve sinema biletlerinden de yararlandığını söyledi.