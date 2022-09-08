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    Hindistan'da 17 yaşındaki gence tren çarptı

    Instagram'da paylaşmak için raylarda video çektirmek isteyen gence tren çarptı. Gencin bacağında kırık ve vücudunun bazı yerlerinde yaralar olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 09:31
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    Hindistan'da 17 yaşındaki gence tren çarptı

    Hindistan'ın Telangana eyaleti Kazipet bölgesindeki tren istasyonu yakınlarında korkunç bir görüntü kayda alındı…

    17 yaşındaki Ch Akshay Raj adlı genç, Instagram için etkileyici bir görüntü çekmek istedi.

    Genç, rayların kenarında yürüyordu ki, hızla gelen bir tren ona çarptı.

    Omzuna çarptı, yere yığıldı

    Trenin Ch Akshay Raj’ın omzuna çarptığı, gencin de bir anda yere yığıldığı anlar görüntülerde yer aldı.

    Kulağından kan gelen genç, demiryolu görevlilerinin ihbarıyla hastaneye kaldırıldı.

    Hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen gencin bacağında kırık ve vücudunun bazı yerlerinde yaralar olduğu ifade edildi.

    Hindistan'da 17 yaşındaki gence tren çarptı VİDEO

    Her şey Instagram için

    Gencin tren raylarına yakın yerde yürümesinin sebebi ise sosyal medya çıktı.

    Buna göre Ch Akshay Raj’ın, Instagram hesabından paylaşmak için bu videoyu kayda aldırdığı öğrenildi.

    Hindistan da 17 yaşındaki gence tren çarptı #1

    Hindistan da 17 yaşındaki gence tren çarptı #2

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