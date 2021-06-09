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- Hindistan'da 28 fil, koronavirüse yakalandı
Hindistan'da 28 fil, koronavirüse yakalandı
Yaban hayatı koruma alanında bulunan 28 filin koronavirüse yakalandığı duyurulurken, fillerin beslenme sürelerinin titizlikle ayarlandığı belirtildi.
- İHA
- 09.06.2021 - 13:04
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde yer alan Mudumalai Ulusal Parkı ve Yaban Hayatı Koruma Alanı’ndaki fillere tedbir amacıyla korona virüs testi yapıldı.
Ulusal park görevlileri, 18'i erkek 10'u dişi olmak üzere 28 filin testinin pozitif sonuç verdiğini duyurdu.
GEÇEN HAFTA 9 ASLANDA VİRÜS ÇIKTI
Fillerin beslenme sürelerinin titizlikle ayarlandığı, görevlilerin ateş ölçümünden sonra yanlarına girdiği aktarıldı.
Testlerin, geçtiğimiz günlerde Chennai'deki 9 aslanın koronavirüse yakalanmasının ardından yapıldığı belirtildi.