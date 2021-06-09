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    Hindistan'da 28 fil, koronavirüse yakalandı

    Yaban hayatı koruma alanında bulunan 28 filin koronavirüse yakalandığı duyurulurken, fillerin beslenme sürelerinin titizlikle ayarlandığı belirtildi.
    • İHA
    • 09.06.2021 - 13:04
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    Hindistan'da 28 fil, koronavirüse yakalandı

    Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde yer alan Mudumalai Ulusal Parkı ve Yaban Hayatı Koruma Alanı’ndaki fillere tedbir amacıyla korona virüs testi yapıldı.

    Ulusal park görevlileri, 18'i erkek 10'u dişi olmak üzere 28 filin testinin pozitif sonuç verdiğini duyurdu.

    GEÇEN HAFTA 9 ASLANDA VİRÜS ÇIKTI

    Fillerin beslenme sürelerinin titizlikle ayarlandığı, görevlilerin ateş ölçümünden sonra yanlarına girdiği aktarıldı.

    Testlerin, geçtiğimiz günlerde Chennai'deki 9 aslanın koronavirüse yakalanmasının ardından yapıldığı belirtildi.

    Hindistan da 28 fil, koronavirüse yakalandı #1

    Hindistan da 28 fil, koronavirüse yakalandı #2

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