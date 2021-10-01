Hindistan'da etkili olan aşırı yağışlar sonrası yaşanan toprak kaymasında 8 katlı bir bina yıkılırken, binanın daha önce risk nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.

Hindistan’ın Himaçhal Pradeş eyaletinde yer alan Shimla kentinde aşırı yağışlar sonucu yaşanan toprak kaymasında 8 katlı bir bina yıkıldı.

Saniyeler içinde yerle bir olan binanın yıkılmadan saatler önce tahliye edilmesi ile facianın önüne geçildi.

8 AİLENİN KALDIĞI BİNA, 15 GÜN ÖNCE BOŞALTILDI

Yetkililer, binada yaşayan 8 ailenin 15 gün önce binayı boşaltmaları konusunda uyarıldığını ifade ederek, bugün öğle saatlerinde ise binanın tamamen tahliye edildiğini belirtti. Binanın yıkıldığı anlarda polis ve itfaiyenin bölgede olduğunu aktaran yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Binanın yıkıldığı an ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hindistan’da 8 katlı bina, heyelan sonrası yıkıldı-Video