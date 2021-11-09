Hindistan'da 89 Zika virüsü vakası görüldü

Uttar Pradeş eyaleti, yeni salgınla karşı karşıya kaldı. Yetkililere, temizlik çalışmalarını hızlandırmaları talimatı verildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede zor günler geçiren Hindistan'da, son olarak Zika virüsü ortaya çıktı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Kanpur şehrinde, onlarca kişide Zika virüsüne rastlandı.

89 KİŞİNİN ZİKA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

BBC'nin haberine göre, Kanpur'daki sağlık görevlisi Nepal Singh, bölgedeki vakalarda artış olduğunu belirterek, şehirde 17'si çocuk 89 kişinin Zika virüsü testinin pozitif çıktığını kaydetti.

Singh, salgının yayılmasını kontrol altına almak için ekipler oluşturduklarını aktardı.

"ENFEKSİYON HIZLA YAYILIYOR"

Uttar Pradeş eyaletinin Başbakanı Yogi Adityanath, enfeksiyonun şehirde "hızla yayıldığını" ifade ederek, yetkililere temizlik çalışmalarını hızlandırmaları talimatını verdi.

Bölgedeki sağlık yetkilileri, Kanpur şehrinde ilk vakanın 23 Ekim'de tespit edildiğini ve vakaların o zamandan beri arttığını belirtti.

ZİKA VÜRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR

Zika virüsü, insanlara enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.

Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

HASTALIĞIN GÖSTERDİĞİ BELİRTİLER

Zika virüsünün, hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.