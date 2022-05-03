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    Hindistan'da aşırı sıcaklarda 25 can kaybı

    Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde sıcaklığın 46 dereceye yükselmesinin ardından 25 kişi hayatını kaybetti.
    • 03.05.2022 - 20:13
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    Hindistan'da aşırı sıcaklarda 25 can kaybı

    Hindistan'da sıcaklıklar artmaya devam ediyor.

    Ülkede termometreler 46 dereceyi gösterirken, sıcak çarpması nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.

    Son 100 yılın en yüksek seviyesinde

    Maharashtra sağlık yetkilisi Pradeep Awate, ülkede sıcaklığın son 100 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu ve 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

    "Normalden çok daha erken ve hızlı bir şekilde artıyor"

    İHA'nın aktardığına göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Ülkede sıcaklıklar normalden çok daha erken ve hızlı bir şekilde artıyor" derken Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü tarafından ülkenin kuzeybatısı ve orta kesimlerinde sıcaklıkların azalmasının beklenmediği açıklandı.

    Hindistan da aşırı sıcaklarda 25 can kaybı #1


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