Hindistan’da ayı, sokak ortasında bir kişiye saldırdı

Hindistan’da ayı, sokak ortasında bir kişiye saldırdı

Kasabaya inen ayının yere düşen kişiye saldırdığı anlar kameralara yansırken, korku dolu anlar yaşandı.

Hindistan’da koronavirüs kapsamında uygulanan karantina nedeniyle birçok vahşi hayvan sokağa indi.

Ülkenin Orissa eyaletindeki Bhawanipatna kasabasına inen bir ayı, çevrede bulunanlara saldırdı.

DİKKATİNİ DAĞITMAYA ÇALIŞTILAR

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, ayının yerde yatan bir kişiye saldırdığı o sırada çevredekilerin de ayının dikkatini dağıtmaya çalıştığı görüldü.

Ayının saldırdığı kişinin yaralandığı duyuruldu.

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