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    Hindistan'da bir çocuk enkazdan 19 saat sonra kurtarıldı

    Çöken 5 katlı binanın enkazında mahsur kalan 4 yaşındaki çocuk, ekiplerin 19 saatlik mücadelesi sonucu kurtarıldı.
    • İHA
    • 25.08.2020 - 22:15
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    Hindistan'da bir çocuk enkazdan 19 saat sonra kurtarıldı

    Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde dün akşam saatlerinde 5 katlı bir bina çöktü. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler enkaz altında kalan 4 yaşındaki bir çocuğa 19 saat sonra ulaşabildi.

    Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) Maharashtra Birim Başkanı Anupam Srivastava yaptığı açıklamada, çocuğun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

    Srivastava, çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini ve enkazda kalan 4 kişiye ulaşılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

    Hindistan da bir çocuk enkazdan 19 saat sonra kurtarıldı #1

    AMBULANSA ALKIŞLARLA TAŞINDI

    Enkazdan çıkarılan küçük çocuk, kurtarma ekipleri tarafından sedyeye konulurken, çevredekilerin alkışları eşliğinde ambulansa götürüldü.

    Yerel yetkililer, 10 yıllık olduğunu ve 45 dairenin bulunduğunu açıkladıkları apartmanın çökme nedenine iliştin henüz bir açıklama yapmadı.

    Hindistan'da bir çocuk enkazdan 19 saat sonra kurtarıldı VİDEO


    Hindistan da bir çocuk enkazdan 19 saat sonra kurtarıldı #2

    Hindistan da bir çocuk enkazdan 19 saat sonra kurtarıldı #3

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