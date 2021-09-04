Hindistan'da bir fil, su içmek için pompa kullandı

Hindistan'da bir fil, su içmek için pompa kullandı

Hindistan'da susayan bir fil, doğal kaynak bulamadı. Bunun üzerine hortumunu kullanarak pompa yapan fil, suyuna kavuştu. Görüntüler ise, ülke gündeminde yer aldı.

Hindistan Sanitasyon ve Su Bakanlığı, su tasarrufunun önemine dikkat çekmek için göl veya gölet gibi doğal bir kaynak bulamayan bir filin su içmek için pompa kullandığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

FİL HORTUMUYLA POMPA KULLANARAK SU İÇTİ

Görüntülerde, içme suyuna ulaşmak için hortumuyla su pompası kullanan filin, sadece susuzluğunu giderecek kadar içerek suyu ziyan etmediği görüldü.

BAKANLIK, SUYUN ZİYAN ETMEMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bakanlık, filin insanların aksine suyu ziyan etmemesini vurgulayarak, suyun her damlasının önemli olduğunu belirtti. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Hindistan’da doğal kaynak bulamayan filin su içmek için pompa kullanması gündem oldu VİDEO