Petrol
111
0.78%
Euro
15.73
0.43%
Dolar
14.82
0.62%
Altın
904.30
1.54%
Borsa
2431
0.00%
Bitcoin
589.865
2.05%
BTXN Coin
16.15
3.72%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Hindistan’da buldozer lastiği şişirilirken patladı: 2 ölü

    Bir buldozer lastiğinin şişirilmesi sırasında patlaması sonucu 2 çalışan hayatını kaybetti. Patlama anı saniye saniye kameraya yansıdı.
    • 05.05.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 09:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan’da buldozer lastiği şişirilirken patladı: 2 ölü

    Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinin Raipur kentinde buldozer lastiği şişirildiği sırada patladı.

    Feci anlar kamerada

    İHA'nın haberine göre eyalet polisi, Siltara Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Güvenlik kamerası bu korkunç anları saniye saniye kaydetti…

    İki çalışan da havaya fırladı

    Görüntüde, bir çalışanın buldozer lastiğinin üzerinde oturarak lastiği şişirdiği diğerinin ise lastiğin havasını kontrol ettiği, bu sırada lastiğin patladığı, patlamanın etkisiyle 2 çalışanın havaya fırladığı anlar yer aldı.

    Hindistan’da buldozer lastiği şişilirken patladı: 2 ölü VİDEO

    Hindistan’da buldozer lastiği şişirilirken patladı: 2 ölü #1

    Hindistan’da buldozer lastiği şişirilirken patladı: 2 ölü #2

    Hindistan’da buldozer lastiği şişirilirken patladı: 2 ölü #3


    İlginizi Çekebilir

    Borsada al-sat fırsatı!
    Borsa Robot

    Borsada al-sat fırsatı!

    Bayram dönüşleri, AŞTİ'yi hareketlendirdi
    Yaşam

    Bayram dönüşleri, AŞTİ'yi hareketlendirdi

    Başörtülü kadınlara polis şiddetine soruşturma
    Dünya

    Başörtülü kadınlara polis şiddetine soruşturma

    Görüş Bildir