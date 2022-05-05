Hindistan’da buldozer lastiği şişirilirken patladı: 2 ölü

Bir buldozer lastiğinin şişirilmesi sırasında patlaması sonucu 2 çalışan hayatını kaybetti. Patlama anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinin Raipur kentinde buldozer lastiği şişirildiği sırada patladı.

Feci anlar kamerada

İHA'nın haberine göre eyalet polisi, Siltara Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güvenlik kamerası bu korkunç anları saniye saniye kaydetti…

İki çalışan da havaya fırladı

Görüntüde, bir çalışanın buldozer lastiğinin üzerinde oturarak lastiği şişirdiği diğerinin ise lastiğin havasını kontrol ettiği, bu sırada lastiğin patladığı, patlamanın etkisiyle 2 çalışanın havaya fırladığı anlar yer aldı.

Hindistan’da buldozer lastiği şişilirken patladı: 2 ölü VİDEO