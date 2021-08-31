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- Hindistan’da çocuk, başını düdüklü tencere sıkıştırdı
Hindistan’da çocuk, başını düdüklü tencere sıkıştırdı
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 10:06
Hindistan’ının Uttar Pradesh eyaletindeki Agra kentinde, 28 Ağustos tarihinde, bir buçuk yaşındaki çocuk, oyun oynarken kafasını düdüklü tencerenin içine soktu.
Ailesi, tüm çabalara rağmen tencereyi çıkaramayınca, çocuk SM Hayırsever Hastanesi’ne götürüldü.
Doktorlar ve hemşireler, elleriyle tencereyi çıkarmayı denese de başarılı olamadı.
Ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışan aile fertleri ve hastane personeli, tencereyi keserek dışarı çıkarmaya karar verdi.
KAMERAYA YANSIDI
Doktor Farhat Khan ve ekibi tencereyi, çocuğun başına zarar vermeden keserek çıkardı.
Tencerenin kesilerek çıkarıldığı anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.
Hindistan’da çocuk, başını düdüklü tencere sıkıştırdı VİDEO
DURUMU İYİ
Aile fertleri, çocuğun düdüklü tencereye nasıl sıkıştığını anlamadıklarını söyledi.
Tencereyi çıkarmak için yapılan müdahale sırasında ufak yaralar alan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.