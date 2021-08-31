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Hindistan’da çocuk, başını düdüklü tencere sıkıştırdı

Hindistan’da çocuk, başını düdüklü tencere sıkıştırdı

Oyun oynarken başını düdüklü tencereye sıkıştıran bir buçuk yaşındaki çocuk için hastane personeli seferber oldu. Düdüklü tencerenin kesilmesiyle çocuğun başı, tencereden çıkarıldı.