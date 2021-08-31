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    Hindistan’da çocuk, başını düdüklü tencere sıkıştırdı

    Oyun oynarken başını düdüklü tencereye sıkıştıran bir buçuk yaşındaki çocuk için hastane personeli seferber oldu. Düdüklü tencerenin kesilmesiyle çocuğun başı, tencereden çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 10:06
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    Hindistan’da çocuk, başını düdüklü tencere sıkıştırdı

    Hindistan’ının Uttar Pradesh eyaletindeki Agra kentinde, 28 Ağustos tarihinde, bir buçuk yaşındaki çocuk, oyun oynarken kafasını düdüklü tencerenin içine soktu.

    Ailesi, tüm çabalara rağmen tencereyi çıkaramayınca, çocuk SM Hayırsever Hastanesi’ne götürüldü.

    Doktorlar ve hemşireler, elleriyle tencereyi çıkarmayı denese de başarılı olamadı.

    Ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışan aile fertleri ve hastane personeli, tencereyi keserek dışarı çıkarmaya karar verdi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Doktor Farhat Khan ve ekibi tencereyi, çocuğun başına zarar vermeden keserek çıkardı.

    Tencerenin kesilerek çıkarıldığı anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

    Hindistan’da çocuk, başını düdüklü tencere sıkıştırdı VİDEO

    DURUMU İYİ

    Aile fertleri, çocuğun düdüklü tencereye nasıl sıkıştığını anlamadıklarını söyledi.

    Tencereyi çıkarmak için yapılan müdahale sırasında ufak yaralar alan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Hindistan’da çocuk, başını düdüklü tencere sıkıştırdı #1

    Hindistan’da çocuk, başını düdüklü tencere sıkıştırdı #2

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