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    Hindistan'da duruşma salonunda silahlar patladı

    Yeni Delhi’de avukat kılığına giren şahıslar, duruşma salonunda ünlü gangster Jitenger Gogi’ye ateş açarak öldürdü.
    • İHA
    • 24.09.2021 - 15:21
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    Hindistan'da duruşma salonunda silahlar patladı

    Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, bir mahkeme binasında silahlı saldırı gerçekleştirildi.

    Rohini’de avukat kılığına giren şahıslar, ünlü gangster Jitenger Gogi’yi duruşma sırasında öldürdü.

    Hint polisi, Gogi'ye yapılan saldırının çete savaşının sonucu olduğunu belirtti.

    “GOGİ DAHİL TOPLAM 3 ÖLÜ VAR”

    Saldırganlar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirken, adı açıklanmayan bir üst düzey polis memuru olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    “Rakip çeteden iki kişi duruşma salonunda Jitender Gogi'ye ateş açtı. Orada bulunan polis hızla müdahale etti ve iki saldırganı öldürdü. Gogi dahil toplam üç ölü var.”

    Hindistan'da ,duruşma salonunda silahlar patladı VİDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Öte yandan, saldırı anları saniye saniye kameraya yansıdı.

    Görüntülerde adliye binasında silahların patladığı, vatandaşların ise paniğe kapıldığı anlar yer aldı.

    Hindistan da duruşma salonunda silahlar patladı #1

    Hindistan da duruşma salonunda silahlar patladı #2

    Hindistan da duruşma salonunda silahlar patladı #3

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