Koronavirüse yakalanan bir babanın yere yığıldığı anda, kızı su içirmek için yanına gitmek istedi. Kızına virüs bulaşmasından korkan annenin engel olması ile ortaya çıkan görüntüler kameraya yansıdı.

Artan koronavirüs vakaları ve ölümleri nedeni ile zor günler geçiren Hindistan’da, durum gittikçe kötüye gidiyor.

Koronavirüse bağlı gerçekleşen ölümlerin artması ile ülkede krematoryumlarda cenazeler yakılırken, hastanelerde oksijen ve yatak ihtiyacının artması sağlık sisteminin çökmesine neden oldu.

Srikakulam kentinde, bir babanın ölmeden önceki çekilmiş görüntüleri ise sosyal medyada yayıldı.

YERE YIĞILDI

Görüntülerde koronavirüs salgınına yakalanan babanın yere yığıldığı görüldü. O sırada ona su vermek için çırpınan kıza, anne engel olmaya çalıştı.

Kızına babasından koronavirüs bulaşmasına engel olmak isteyen annenin mücadelesi, birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Annesine direnerek babasının yanına giden kız, elindeki şişe ile su içirmeye çalıştı. Baba kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Genç kız elindeki su şişesini yere fırlatarak, ağlamaya başladı.

24 SAATTE 3 BİN 780 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 382 bin 315 vaka tespit edildi.

Böylece toplam vaka sayısı 20 milyon 665 bin 248'e yükseldi. Son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetti.

Toplamda ölenlerin sayısı 226 bin 118'e çıktı. Bu, salgının başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı oldu.

Hindistan’da genç kız koronavirüs olan babasına su içirmeye çalıştı VİDEO

