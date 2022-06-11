Hz. Muhammed'e hakarete yönelik protestoya polisin müdahalesinde 2 kişi öldü.

Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi'nden (BJP), İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret dolu sözler sarf edildi.

BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verilirken, Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal da partiden ihraç edildi.

Partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, Twitter paylaşımının ardından gözaltına alındı.

Polis göstericilere ateş açtı

BJP'li yetkililerin protesto edildiği gösteriler ülke genelinde devam ediyor. Söz konusu yetkililer aleyhinde sloganlar atan protestocular, Sharma'nın tutuklanmasını talep etti.

Hint polisinin, Carkand'ın başkenti Rançi'de kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açması sonucu bazı göstericilere kurşun isabet etti.

Hindistan'da göstericilerin üzerine ateş açıldı ViDEO

2 kişi hayatını kaybetti

Rançi'de bulunan Rajendra Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün yetkilileri, taş ve saçma isabet etmesi sonucu yaralanan 12 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Rançi Emniyet Müdürü Anshuman Kumar, yaralılardan ikisinin kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı.

Emniyet yetkilileri, Rançi'de zaman zaman sokağa çıkma yasağı uyguladı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Uttar Pradeş'te 136 gözaltı

Diğer yandan, Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, üst düzey yetkililerle yaptığı toplantıda, "eyalette yasa dışı protestolara ve şiddet olaylarına katılanlara karşı en sert önlemlerin alınması" talimatı verdi.

Uttar Pradeş polisi, eyaletin farklı bölgelerindeki protestolara katılan 136 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İnternet erişimi yasaklandı

AA'nın haberine göre, gösteriler, ülkenin birçok kentinde barışçıl şekilde sürerken, Batı Bengal eyaletinin Howrah kenti ve Uttar Pradeş 'in Prayagraj kentinde şiddet olaylarına dönüştü.

Batı Bengal hükûmeti yetkilileri, Howrah'ta internet erişiminin 13 Haziran'a kadar yasaklandığını duyurdu.

BJP'li yetkililerin tepki çeken ifadeleri

BJP'li önde gelen yetkililerin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri tüm dünyadaki Müslümanların tepkisini çekiyor.

Birçok ülkede protesto gösteri düzenlenirken, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile bunların yöneticileri söz konusu ifadeleri kınadı.