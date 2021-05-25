Hindistan’da günlük koronavirüs vaka sayısı, 200 binin altına düştü

Koronavirüs nedeni ile zor günler geçiren ülkede, günlük vaka sayıları 200 binin altına düştü.

Hindistan, artan koronavirüs vakaları ve nedeni ile zor günler geçiriyor.

Ülkede, hastaların tedavi gereksinimleri karşılanamadı.

Hastanelerin kapasitelerinin dolması ile cami ve bahçe gibi birçok kamusal alan, tedavi merkezine dönüştürüldü.

Ülkede sağlık sistemi çöktü. Hayatını kaybeden binlerce kişi, krematoryumlarda yakıldı.

400 BİNİN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

Salgından en fazla ülkelerden olan Hindistan’da günlük vaka sayıları, 14 Nisan tarihinden bu yana ilk defa 200 binin altına düştü.

Günlük vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

40 GÜN SONRA GERİLEDİ

Ülkenin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 196 bin 427 vakanın tespit edildiği ifade edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 511 kişi oldu.

Böylece, günlük vaka sayılarının 40 gün sonra ilk kez 200 binin altına gerilediği kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 307 BİN 231

Ülkede toplam vaka sayısı 26 milyon 948 bin 874'e, toplam can kaybı ise 307 bin 231'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 24 milyon 54 bin 861'e çıktı.

2 milyon 586 bin 782 hastanın tedavisi ise hala sürüyor.

“GERÇEK SAYILAR DAHA FAZLA”

Hindistan, halen günlük olarak en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor.

Fakat uzmanlar, gerçek ölüm ve vaka sayılarının belirtilenlerden daha fazla olabileceğini ifade ediyor.

EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ İKİNCİ ÜLKE

Koronavirüs verilerinin derlendiği ‘Worldometers’ internet sitesine göre Hindistan, ‘dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümünün görüldüğü üçüncü ülke’ konumunda bulunuyor.

AŞILAMA, SALGINI DURDURACAK DÜZEYE ULAŞMADI

Ülkede aşılama çalışmaları 16 Ocak tarihinde başladı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede, 198 milyon 538 bin 999 doz aşı yapıldı. Aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.