Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret eden eski BJP sözcüsü tutuksuz yargılanacak

Hz.Muhammed'e hakaret içerikli paylaşım yapan Halk Partisinin (BJP) eski sözcüsü Nupur Sharma'nın tutuksuz yargılanacağı açıklandı.

İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e hakaret nedeniyle hakkında dava açılan Halk Partisinin (BJP) eski sözcüsü Nupur Sharma, Yüksek Mahkemede tutuksuz yargılanacak.

Mahkeme ayrıca, Sharma'yı davalarla ilgili herhangi bir emniyet işleminden kaynaklanabilecek olası cebri eylemden de koruma kararı verdi.

Hakkında 9 işlem başlatıldı

Sharma'nın Hindistan genelinde kendisine karşı açılan tüm emniyet işlemlerini bir araya getirmek için yaptığı yazılı başvurusu da değerlendirmeye alındı.

Emniyet tarafından, 1'i Delhi'de, 5'i Maharashtra'da, 2'si Batı Bengal'de ve 1'i Telangana'da olmak üzere Sharma'ya karşı toplam 9 işlem başlatıldığı bildirildi.

Sharma'nın bir sonraki duruşması 10 Ağustos’ta görülecek.

Hazreti Muhammed'e hakaret etti

Hindistan'da BJP'nin önde gelen isimlerinin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltmişti.

İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Gözaltına alınmıştı

AA'nın haberine göre, BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Harshit Srivastava, Twitter paylaşımından dolayı 8 Haziran'da Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

Sharma'ya İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle 9 Haziran'da dava açılmıştı.

Hindistan'da kurban eti taşıyan Müslümanı linç ettiler - Haberi için tıklayınız -