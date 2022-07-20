Petrol
106.87
-0.27%
Euro
17.9759
0.04%
Dolar
17.5437
-0.09%
Altın
964.46
-0.18%
Borsa
2502
2.07%
Bitcoin
408.160
4.21%
BTXN Coin
7.50
0.00%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Açık 23 C
    Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret eden eski BJP sözcüsü tutuksuz yargılanacak

    Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret eden eski BJP sözcüsü tutuksuz yargılanacak

    Hz.Muhammed'e hakaret içerikli paylaşım yapan Halk Partisinin (BJP) eski sözcüsü Nupur Sharma'nın tutuksuz yargılanacağı açıklandı.
    • 20.07.2022 - 02:20
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 03:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e hakaret nedeniyle hakkında dava açılan Halk Partisinin (BJP) eski sözcüsü Nupur Sharma, Yüksek Mahkemede tutuksuz yargılanacak.

    Mahkeme ayrıca, Sharma'yı davalarla ilgili herhangi bir emniyet işleminden kaynaklanabilecek olası cebri eylemden de koruma kararı verdi.

    Hakkında 9 işlem başlatıldı

    Sharma'nın Hindistan genelinde kendisine karşı açılan tüm emniyet işlemlerini bir araya getirmek için yaptığı yazılı başvurusu da değerlendirmeye alındı.

    Emniyet tarafından, 1'i Delhi'de, 5'i Maharashtra'da, 2'si Batı Bengal'de ve 1'i Telangana'da olmak üzere Sharma'ya karşı toplam 9 işlem başlatıldığı bildirildi.

    Sharma'nın bir sonraki duruşması 10 Ağustos’ta görülecek.

    Hindistan da Hz. Muhammed e hakaret eden eski BJP sözcüsü tutuksuz yargılanacak #1

    Hazreti Muhammed'e hakaret etti

    Hindistan'da BJP'nin önde gelen isimlerinin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltmişti.

    İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

    Gözaltına alınmıştı

    AA'nın haberine göre, BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Harshit Srivastava, Twitter paylaşımından dolayı 8 Haziran'da Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

    Sharma'ya İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle 9 Haziran'da dava açılmıştı.

    Hindistan'da kurban eti taşıyan Müslümanı linç ettiler - Haberi için tıklayınız -

    Hindistan da Hz. Muhammed e hakaret eden eski BJP sözcüsü tutuksuz yargılanacak #2

    Hindistan da Hz. Muhammed e hakaret eden eski BJP sözcüsü tutuksuz yargılanacak #3


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Ahmed Arif'e prangaları eskiten yazar: Leyla Erbil
    Kitap

    Ahmed Arif'e prangaları eskiten yazar: Leyla Erbil

    Volkswagen, içten yanmalı motordan vazgeçmiyor
    Otomobil

    Volkswagen, içten yanmalı motordan vazgeçmiyor

    Görüş Bildir