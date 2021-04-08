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    Hindistan'da kazadan kıl payı kurtulan sokak satıcısı

    Güney Asya ülkesinde yaşanan korku dolu anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 11:28
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 12:23
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    Hindistan'da kazadan kıl payı kurtulan sokak satıcısı

    Hindistan'da sokak satıcısı, meydana gelen kazada ölümden son anda kurtuldu.

    Haydarabad şehrinde, olacaklardan habersiz bir şekilde tezgahını düzenleyen satıcı, hızla yaklaşmakta olan aracı fark etti.

    Sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil, satıcının olduğu alana çarparak durabildi.

    ÖLÜMDEN SON ANDA KURTULDU

    Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, satıcının ezilmekten son anda kurtulduğu görülüyor.

    Polis, ihmalkar bir şekilde araç kullandığı gerekçesiyle sürücüyü gözaltına aldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

    Hindistan'da kazadan kıl payı kurtulan sokak satıcısı ViDEO

    Hindistan da kazadan kıl payı kurtulan sokak satıcısı #1

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