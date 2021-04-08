Güney Asya ülkesinde yaşanan korku dolu anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Hindistan'da sokak satıcısı, meydana gelen kazada ölümden son anda kurtuldu.

Haydarabad şehrinde, olacaklardan habersiz bir şekilde tezgahını düzenleyen satıcı, hızla yaklaşmakta olan aracı fark etti.

Sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil, satıcının olduğu alana çarparak durabildi.

ÖLÜMDEN SON ANDA KURTULDU

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, satıcının ezilmekten son anda kurtulduğu görülüyor.

Polis, ihmalkar bir şekilde araç kullandığı gerekçesiyle sürücüyü gözaltına aldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Hindistan'da kazadan kıl payı kurtulan sokak satıcısı ViDEO