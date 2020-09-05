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Hindistan’da kazadan mucize kurtuluş
Hindistan'da alkollü sürücü, kamyonu devirmeye başladığı sırada, yoldan geçen motosiklet sürücüsü ölümden döndü.
- DHA
- 05.09.2020 - 06:30
- Güncelleme : 05.09.2020 - 06:30
Hindistan’ın Racastan bölgesinde, başka bir araçtan kaydedilen görüntülerde, yüklü kamyonun otoyolda ilerlediği sırada kontrolden çıktığı ve sürekli şerit değiştirdiği görüldü.
TERS ŞERİDE GİRDİ, KAMYONU DEVİRDİ
Ters şeride giren alkollü kamyon sürücüsü, direksiyonu çevirerek kontrolü sağlamaya çalıştı ancak kamyon yola devrildi.
MOTİSİKLETLİLER SANİYELERLE KURTULDU
Kamyonun devrildiği anda iki motosikletlinin kamyona yakın şekilde geçtiği sırada ölümden saniyeler içinde döndükleri görüldü.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ AĞIR YARALI
Yerel medya, alkollü sürücünün ağır yaralandığını duyurdu. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.