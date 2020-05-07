Hindistan'da kimyasal gaz sızmasından 9 kişi öldü

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Endüstriyel tesisten gaz sızması sonucu en az 9 kişi hayatını kaybederken, 300'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletine bağlı Visakhapatnam kentinde endüstriyel tesiste, kimyasal gaz sızıntısı yaşandı.

Gaz sızması sonucu birçok insan etkilendi.

EN AZ 9 KİŞİ ÖLDÜ

Olayda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Tesis çevresinde yüzlerce kişinin, gözlerinde yanma ve solunum güçlüğü çektiği belirtildi.

ÇALIŞMALAR SIRASINDA ÇIKAN YANGIN NEDEN OLDU

Vinay Chand adlı yetkili; bölge sakinlerinin, LG Polymers şirketine ait tesisten sızan kimyasal gaz nedeniyle yolda bayıldığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Chand, sızıntının, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında 25 Mart'ta kapatılan fabrikanın yeniden faaliyete geçmesi için yürütülen çalışmalar sırasında çıkan bir yangın nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

SIZAN GAZ 20 KÖYE YAYILDI

Yetkililer sızan gazın çevredeki 20 köye yayıldığını belirtirken, Ulusal Afet Müdahale Gücü bölgedeki binlerce kişiyi tahliye etti.

Köylerdeki bazı hayvanların da telef olduğu belirtildi.

Yerel yetkililerden Srijana Gummalla, "Yüzlerce insan gazı soludu. Bilinçleri kapalı ve nefes almada güçlük çekiyor." dedi.