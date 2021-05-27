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    Hindistan'da korkunç kazada hayatta kalan sürücü

    Virajlı yolda kontrolden çıkan kamyonun bariyerlere çarpmasıyla, sürücü yola fırlayarak metrelerce sürüklendi.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 16:21
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    Hindistan'da korkunç kazada hayatta kalan sürücü

    Hindistan'ın merkezindeki Madhya Pradesh'te seyir halinde olan bir kamyon sürücüsü, viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sürücüsünün durdurumadağı araç bir süre sonra taş bariyerlere çarptı.

    ŞOFÖR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Çarpmanın etkisiyle sürücü araçtan dışarıya fırlarken, kamyon ise devrilerek ikiye bölündü. Yola savrularak yaralanan sürücü ve araçtaki bir yolcu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Şoförün ölümden döndüğü o anlar ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

    Hindistan'da korkunç kazada hayatta kalan sürücü

    Hindistan da korkunç kazada hayatta kalan sürücü #1

    Hindistan da korkunç kazada hayatta kalan sürücü #2

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