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    Hindistan’da koronavirüse karşı bitkisel buhar terapisi

    Hindistan’da koronavirüse karşı bitkisel buhar terapisi

    Gaziabad kentindeki bir karakolda görevli polisler, koronavirüse karşı bir önlem olarak düdüklü tencereye bağlı borulardan verilen bitkisel buharı teneffüs etti.
    • AA
    • 03.06.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 15:33
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    Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Hindistan’da, salgını önlemek için akılalmaz yöntemler kullanılıyor.

    İnek dışkısını yüzüne süreni de var, taptıkları o hayvanın idrarını içeni de…

    BİTKİSEL BUHAR TEDAVİSİ

    Son olarak Gaziabad kentindeki bir karakolda görevli polisler, koronavirüse karşı bir önlem olarak düdüklü tencereye bağlı borulardan verilen bitkisel buharı teneffüs etti.

    Polisler, buhardan pek hazzetmese de uzun uzun bekledi.

    YÜZLERİNİN ŞEKLİ DEĞİŞTİ

    Yüzlerinin şekilleri bile değişen polislerin, bu şekilde koronavirüsten korunacaklarını düşündükleri belirtiliyor.

    Hindistan’da koronavirüse karşı bitkisel buhar terapisi #1

    HERHANGİ BİR YÖNERGESİ YOK

    Ülkede uygulanan buhar terapisi ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) herhangi bir yönergesi bulunmuyor.

    ACIMASIZ CEZALAR VAR

    Sadece inanılması güç olan tedavi şekilleri değil, cezaları da bir başka bu ülkenin…

    Hala sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerde polis, kurallara uymayanlara acımıyor. Mekik çektiren polis; jopla dövüyor, koronavirüslü bir hastayı taşıyan ambulansa bindiriyor.

    Para cezası en hafifi olarak kalıyor. Toplu olarak yürüyen ve aynı zamanda maskesiz olan ise yandı.

    Ördek yürüyüşü saatlerce sürüyor.

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