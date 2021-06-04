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    Hindistan’da koronavirüsten 2 bin 713 kişi öldü

    Pandemi nedeniyle yüksek sayılarda ölüm ve vaka kaydedilen ülkede son veriler belli oldu.
    • AA
    • 04.06.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 10:48
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    Hindistan’da koronavirüsten 2 bin 713 kişi öldü

    Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatin bilançosu paylaşıldı.

    Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 132 bin 364 vaka kaydedilirken, virüse yakalanan 2 bin 713 kişi hayatını kaybetti.

    SALGIN BİLANÇOSU

    Toplam vaka sayısının 28 milyon 574 bin 350'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 340 bin 702 kişi öldü.

    Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

    Hindistan’da koronavirüsten 2 bin 713 kişi öldü #1

    "VAKA VE ÖLÜMLER DAHA YÜKSEK"

    Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

    Pozitif test oranının yüzde 6,38 olduğu ülkede, halen 1 milyon 635 bin 993 hastanın tedavisi sürüyor.

    Hindistan’da koronavirüsten 2 bin 713 kişi öldü #2

    AŞI SAYISI 224 MİLYONU GEÇTİ

    Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, şimdiye dek yaklaşık 224 milyon 109 bin 448 doz aşı yapıldığı bildirildi.

    Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

    Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

    Hindistan’da koronavirüsten 2 bin 713 kişi öldü #3

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