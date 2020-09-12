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    Hindistan’da köy halkı, yakaladıkları timsah için fidye istedi

    Bir köyün yakınlarında bulunan göletten timsah çıkması üzerine yetkilileri arayan Hindistanlılar, kurtarma ekipleri gelmeyince timsahı kendileri yakaladı. Hintliler yetkililerden fidye istedi.
    • DHA
    • 12.09.2020 - 14:30
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    Hindistan’da köy halkı, yakaladıkları timsah için fidye istedi

     

    Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletindeki Lakhimpur kentinin doğusundaki Midania köyünü yakınlarında bir timsah olduğunu fark eden köylüler, vahşi hayvan kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

    İki gün yetkililerin gelmesini bekleyen köy halkı, ekipler gelmeyince timsahı kendileri yakaladı.

    YETKİLİLERDEN FİDYE İSTEDİLER

    Köylüler iple bağladıkları timsah için yerel yönetimden 50 bin Hint rupisi (5 bin TL) ‘fidye’ istedi.

    "TİMSAHI VERMEYİ REDDEDİYORLAR"

    Hintli yetkili Anil Patel, "Bizden timsahı bırakmak için 50 bin Hint rupisi talep ettiler. Timsahı vermeyi reddediyorlar. Timsahı kendileri yakaladıkları için paranın hakları olduğunu düşünüyorlar" dedi. Patel, polis ekiplerinin de yardımıyla saatler süren ikna çalışmalarının ardından köylülerin timsahı doğaya geri bıraktıklarını söyledi.

    Hindistan’da köy halkı, yakaladıkları timsah için fidye istedi #1

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