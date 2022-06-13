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    Hindistan'da Nupur Sharma'ya karşı harekete geçildi

    BJP'li politikacı, yetkililer tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete çağrıldı.
    • 13.06.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 15:17
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    Hindistan'da Nupur Sharma'ya karşı harekete geçildi

    Hindistan'da iktidardaki eski Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle son verilmişti.

    Peş peşe Müslüman karşıtı açıklamalar, Güney Asya ülkesinde protestoların fitilini ateşledi.

    Emniyete çağrıldı

    Tepkilerin yükseldiği Hindistan'da polis, Sharma'ya karşı harekete geçti.

    Batı Bengal eyaletinin Kolkata kentindeki emniyet yetkilileri, Sharma'yı 20 Temmuz'da ifade vermek üzere Narkeldanga Emniyet Müdürlüğü'ne çağırdı.

    Gözaltına alınanların sayısı

    Diğer taraftan Hint polisi, söz konusu hakaret ifadelerine karşı düzenlenen protestolarda şimdiye kadar Uttar Pradeş'te 325, Batı Bengal'de de en az 70 kişiyi gözaltına aldı.

    Batı Bengal'de yetkililer, Howrah kentinin belirli bölgelerinde halkın toplanmasını 16 Haziran'a kadar yasakladı.

    Hindistan'da gerilimi tırmandıran sözler

    Hindistan'da son günlerde BJP'nin önde gelen isimlerinin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltti.

    Sharma'nın yanı sıra Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal da partiden ihraç edildi.

    Hindistan da Nupur Sharma ya karşı harekete geçildi #1

    "İnsanları kışkırttı" suçlaması

    Sharma, gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alıyorum." ifadesini kullanmıştı.

    Jindal ise BJP'nin verdiği kararın önemini vurgulayarak kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söylemişti.

    AA'nın aktardığınha göre, Sharma'ya 9 Haziran'da "insanları çeşitli bölücü çizgiler temelinde kışkırtmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

    BJP'li isme gözaltı

    Öte yandan BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, 1 Haziran'da İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

    Srivastava, Twitter paylaşımından dolayı 7 Haziran'da Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

    Hindistan da Nupur Sharma ya karşı harekete geçildi #2

    Polisin açtığı ateşte hayatını kaybedenler oldu

    BJP'li yetkililerin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri tüm dünyadaki Müslümanların tepkisini çekmişti.

    Birçok ülkede protesto gösteri düzenlenirken çeşitli kurum ve kuruluşlar ile bunların yöneticileri söz konusu ifadeleri kınamıştı.

    Polislerin, Carkand eyaletinde düzenlenen protestolarda havaya ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise polisin Uttar Pradeş'te Müslüman gençlere uyguladığı şiddet gözler önüne serilmişti.

    Hindistan'da göstericilerin üzerine ateş açıldı ViDEO


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