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    Hindistan’da okula giren leopar, 1 öğrenciyi yaraladı

    Aligarh bölgesindeki bir okula giren leopar, 10 yaşındaki çocuğu yaraladı. 5 yaşında olduğu belirtilen leoparın, okulun yakınında bulunan ormandan gelmiş olabileceği belirtildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.12.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 17:29
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    Hindistan’da okula giren leopar, 1 öğrenciyi yaraladı

    Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinin Aligarh bölgesinde, Chaudhary Nihal Singh Inter College isimli okula leopar girdi.

    Leopar ansızın içeri dalarak ortalığı birbirine kattı. Leoparın saldırısına uğrayan 10 yaşındaki öğrenci Lucky Raj Singh, “Sınıfa girdiğimde bir leopar olduğunu gördüm. Arkamı döndüğüm anda hayvan saldırdı. Kolumdan ve sırtımdan ısırdı.” ifadelerini kullandı.

    Olayda hafif yaralanan Singh, öğretmenleri tarafından hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    11 SAATTE YAKALANDI

    Öğrenciyi yaralayan leopar, 11 saatlik çalışmanın sonucunda yakalandı. Yetkililer, 5 yaşındaki leoparın, okula yakınlardaki bir ormandan girmiş olabileceğini belirtti.

    Hindistan’da okula giren leopar, 1 öğrenciyi yaraladı #1

    KAMERAYA YANSIDI

    Öte yandan leoparın okulun içine girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, yetkililerin ve vatandaşların sıralar arasında dolaşan leoparı yakalama çalışmaları yer aldı.

    Hindistan’da okula giren leopar, 1 öğrenciyi yaraladı VİDEO

    Hindistan’da okula giren leopar, 1 öğrenciyi yaraladı #2

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