Hindistan'da salgına karşı 'Korona Tanrıçası' inşa edildi

Salgını kontrol altına alamayan ve oldukça zor günler geçiren ülkede, 'Korona Tanrıçası' isimli bir tapınak inşa edilirken, huzurun buna bağlı olduğu belirtildi.

Hindistan'da, son 24 saatte görülen 70 bin 421 vaka ile 1 Nisan’dan bu yana en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren ülkeden oldukça acı görüntüler geldi. Son 24 saatte 3 bin 921 kişi hayatını kaybetti.

Vatandaşlar ise salgınla ilgili ilginç yöntemler bulmaya devam ediyor.

KORONA TAPINAĞI

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Pratapgarh bölgesinde yer alan Shuklapur köyünde, bölge sakininin topladığı parayla "Corona Mata" (Korona Tanrıçası) adlı bir tapınak kuruldu.

Tapınak, halk arasında "Hint leylağı" olarak da bilinen Nim (neem) ağacının altına inşa edildi.

"TANRIÇA KUTSARSA HUZURA KAVUŞABİLİRİZ"

Bölge sakinleri, taş üzerine kabartmalı olarak işlenen Korona Tanrıçası figürünün, tüm dünyada milyonlarca kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgınının sonunu getirebileceğine inanıyor.

Köylülerden Sangeeta, "Belki de Tanrıça'nın kutsamasıyla köylüler, köyümüz ve diğer herkes biraz olsun huzura kavuşur." dedi.

Korona Tanrıçası'na ibadet için başka bölgelerde de tapınaklar yapılmıştı.

Benzer yapılar Tamil Nadu eyaletinin Coimbatore şehrinde ve Karnataka eyaletinin Madhuvanahalli köyünde de inşa edilmişti.



