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    Hindistan'da sel: 15 ölü 50 kayıp

    Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki çadırların yıkılması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi ise kayboldu.
    • 08.07.2022 - 22:55
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    Hindistan'da sel: 15 ölü 50 kayıp

    Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışların sele neden olması ile Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki 25’ten fazla çadır yıkıldı.

    15 kişi öldü, 50 kişi kayboldu

    İHA'nın haberine göre; yetkililer olayda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.

    Hindistan ordusu olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin gönderildiğini ayrıca yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

    Hindistan’ı sel vurdu - VİDEO

    Hindistan da sel: 15 ölü 50 kayıp #1

    Hindistan da sel: 15 ölü 50 kayıp #2

    Hindistan da sel: 15 ölü 50 kayıp #3

    Hindistan da sel: 15 ölü 50 kayıp #4


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