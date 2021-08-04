Batı Bengal ve Madya Pradeş eyaletlerinde sel meydana geldi. 15 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 600 kişi tahliye edildi.

Hindistan'da koronavirüsle kısıtlı mücadele yaşanırken gündeme bir yeni konu daha eklendi.

Yüksek vakaların yoğun olduğu ve aşılanmada zorluklar yaşandığı ülkede, Batı Bengal ve Madya Pradeş eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışlar seli beraberinde getirdi.

ORDU GÖREVLENDİRİLDİ

Batı Bengal ve Madya Pradeş'te hayatı durma noktasına getiren sel baskınlarında birçok ev sular altında kaldı.

Batı Bengal'de, sel ile mücadele için ordu görevlendirilirken, yaşanan felakette 15 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca Batı Bengal'de yüzbinlerce vatandaş evsiz kalırken, birçok kişinin ise kaybolduğu aktarıldı.

200 KÖY SULARIN ALTINDA KALDI

Madhya Pradesh'te ise, sel nedeniyle toplam 200 köy sular altında kalırken, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) tarafından yaklaşık bin 600 kişi güvenli bir yere tahliye edildi.

Madhya Pradeş'te sabah saatlerinde kurtarma çalışmaları için havalanan Hindistan Hava Kuvvetlerine ait 5 helikopter ise kötü hava şartları nedeniyle kurtarma çalışmaları sırasında iniş yapamadı.

Ayrıca sağanak yağışlar sonucu dolan Madikheda Barajı'nın kapaklarından 10'unun açılması sonucu bir köprü yıkıldı.

Hindistan'da sel felaketi: 15 ölü VİDEO