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    Hindistan'da tarlaya yıldırım düştü: 27 ölü

    Hindistan'ın doğusunda yıldırım düşmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 09.06.2021 - 00:54
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    Hindistan'da tarlaya yıldırım düştü: 27 ölü

    Hindistan basınındaki haberlere göre, Batı Bengal eyaleti Afet Yönetimi Bakanı Javed Ahmed Han, yaptığı açıklamada yağış ve fırtınanın etkili olduğu Batı Bengal'in farklı bölgelerinde çiftçiler ve tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştüğünü bildirdi.

    27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Han, Hooghly, Murşidabad, Mindapore, Bankura ve Nadia'da yıldırım düşmesi sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

    2019'DA 3 BİNE YAKIN İNSAN YILDIRIM NEDENİYLE ÖLDÜ

    Hindistan'da 2019'da yaklaşık 2 bin 900 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

    Hindistan da tarlaya yıldırım düştü: 27 ölü #1

     

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